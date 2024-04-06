مع اقتراب كسوف الشمس المرتقب، تشرح CNN الأنواع المختلفة من الكسوف والخسوف، وكيف تتأثر الاختلافات هذه باصطفاف الأجرام السماوية.

ويعتبر الكسوف الشمسي أحد أعظم المصادفات الكونية في العالم، لكن هناك أنواع عديدة ومختلفة منه؟

"الكسوف الكلي" و "الكسوف الحلقي" و"الكسوف الجزئي".. أولًا، "الكسوف الكلي" للشمس، يحدث عندما يكون القمر في اصطفاف مثالي مع الأرض والشمس، ومن قبيل الصدفة يظهران بنفس الحجم في سمائنا لأن الشمس أكبر بحوالي 400 مرة من القمر، وتبعد 400 مرة عن الأرض أيضًا.

أما إذا كنت خارجه مباشرةً، فسوف ترى "كسوفًا جزئيًا" للشمس حيث يحجب القمر جزءًا من الشمس فقط.

وعندما يكون القمر في أبعد نقطة عن الأرض ولا يحجب الشمس تمامًا.. وهذا ما يسمى بـ"الكسوف الحلقي"، ونادرا ما يكون كسوف الشمس هجينًا.

أما في ما يخص الخسوف، يحدث ذلك عندما يصطف القمر مع الشمس، لكن الأرض بينهما، ما يؤدي إلى حدوث "خسوف كلي للقمر".

وعندما لا يكون الاصطفاف مثاليًا، تحصل إما على خسوف جزئي للقمر أو "خسوف شبه ظلي للقمر".

وخسوف القمر عادة ما يحدث مرة أو اثنتين في السنة.

أما كسوف الشمس فيحدث عادةً من 2 إلى 5 مرات سنويًا في جميع أنحاء العالم.