يقوم برنامج ممول من وكالة ناسا بتعليم الكلاب الآلية كيفية التنقل في التضاريس خارج كوكب الأرض، حسبما أفادت إيزابيل روزاليس في تقريرها المصور.

يعتقد كل من العلماء الأمريكيين ووكالة ناسا أنه يمكنهم تعليم كلب آلي كيفية السير على سطح القمر.

حيث يمكن أن يساعد في معرفة المزيد عن الكواكب الأخرى، سواء كانت ذو أسطح رملية أو ثلجية أو صخرية، فهذه الآلة الصغيرة تتعلم التنقل على التضاريس المختلفة.

وهو مشروع ممول من وكالة ناسا يسمى "Lassie"، والذي يرمز إلى علوم الأسطح المستقلة ذات الأرجل والبيئات التناظرية.

ويعتبر “جبل هود” في ولاية أوريغون الأمريكية هو المكان الذي يختبر فيه العلماء، الكلب الآلي، المعروف أيضًا باسم “Spirit”.

يعود سبب اهتمام العلماء بهذه البيانات لأنها تخبرنا بأشياء حول كيفية تشكل سطح الكوكب وكيفية تحركه وكيف يمكن أن يتحرك في المستقبل. بحسب ما قالته كريستينا ويلسون وهي عالمة معرفية في جامعة أوريغون.