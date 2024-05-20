لمواجهة المخاوف بشأن تاريخ عائلته مع مرض الزهايمر، زار كبير المراسلين الطبيين لدى CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، طبيب الأعصاب الوقائي الدكتور ريتشارد إيزاكسون لتقييم خطر إصابته بالخرف في الفيلم الوثائقي "The Last Alzheimer's Patient".

يقود الدكتور إيزاكسون بمعهد الأمراض التنكسية العصبية في ولاية فلوريدا الأمريكية، تجربة سريرية جديدة تركّز على تتبع وعلاج شيخوخة الدماغ من خلال أدوات مثل فحوصات الإدراك الشاملة، وقياسات تجريبية وجديدة للمؤشرات الحيوية في الدم.

شاهد الفيلم الوثائقي على CNN، حيث سيُعرض لأول مرة في 19 مايو/آيار، ويُبث على MAX في 18 يونيو/حزيران.