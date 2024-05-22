5 حقائق قد لا تعرفها عن التبرّع بالأعضاء

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية رقمًا قياسيًا العام الماضي، إذ أنقذ المتبرعون بالأعضاء حياة أكثر من 46 ألف شخص. إليكم 5 حقائق قد لا تعرفونها عن التبرّع بالأعضاء:

يُضاف اسم شخص ما إلى قائمة انتظار زرع الأعضاء كل 8 دقائق في أمريكا.

يموت 17 شخصًا كل يوم وهم ينتظرون عضوًا.

كل متبرع يمكنه إنقاذ حياة ما يصل إلى 8 أشخاص، بينما يمكن لمتبرع واحد بالأنسجة أن يؤثر على حياة ما يصل إلى 75 شخصًا.

يمكن التبرع بكلية أو جزء من الكبد بينما لا يزال المتبرع على قيد الحياة.