5 حقائق قد لا تعرفها عن التبرّع بالأعضاء

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية رقمًا قياسيًا العام الماضي، إذ أنقذ المتبرعون بالأعضاء حياة أكثر من 46 ألف شخص. إليكم 5 حقائق قد لا تعرفونها عن التبرّع بالأعضاء:
يُضاف اسم شخص ما إلى قائمة انتظار زرع الأعضاء كل 8 دقائق في أمريكا.
يموت 17 شخصًا كل يوم وهم ينتظرون عضوًا.
كل متبرع يمكنه إنقاذ حياة ما يصل إلى 8 أشخاص، بينما يمكن لمتبرع واحد بالأنسجة أن يؤثر على حياة ما يصل إلى 75 شخصًا.
يمكن التبرع بكلية أو جزء من الكبد بينما لا يزال المتبرع على قيد الحياة.
تساعد التكنولوجيا المبتكرة عددًا أكبر من الأشخاص في إجراء عملية زرع الأعضاء المنقذة للحياة.