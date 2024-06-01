التقطت صورة لأقدم مجرة ​​معروفة بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، فيما يسميها العلماء صورة محطمة للأرقام القياسية.

أعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف ما يبدو أنها أقدم مجرة ​​معروفة خلال مهمتها لإزالة الغموض حول الكون.

وتشكلت المجرة هذه خلال بداية الكون، بعد حوالي 290 مليون سنة من فترة الانفجار الكبير وأطلق علماء الفلك عليها “الفجر الكوني”.

لم يكن العلماء يعرفون أن المجرات يمكن أن توجد في هذه المرحلة من تطور الكون، قبل رصد تلسكوب جيمس ويب لذلك.