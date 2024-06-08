موجة حر تضرب أجزاء من العالم.. كيف نتجنب خطر ضربة الشمس؟

تضرب موجة حر خطيرة أجزاء من العالم، حيث وصلت درجات الحرارة الى معدلات قياسية في مناطق غرب الولايات المتحدة، إذ أرسلت تحذيرات لأكثر من 16 مليون شخص في 5 ولايات أمريكية حول تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وفي حين أن درجات الحرارة ستنخفض عما كانت عليه هذا الأسبوع مع اقترابنا من عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنها ستظل أعلى من المتوسط.

ومع ذلك، فإن العديد من هذه المواقع ستشهد ارتفاع درجات الحرارة بحلول منتصف الأسبوع المقبل ما سيؤدي إلى عودة الحرارة لبلوغ مستويات خطيرة.

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