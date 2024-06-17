يتحدّث مذيع CNN، مايكل هولمز، إلى الدكتور سانجاي أدوسوميلي، أحد مؤسسي "المؤسسة الطبية العالمية الأسترالية"، حول ما شهده أثناء قضاء أسبوعين في غزة للعمل على إنقاذ الأرواح بمستشفى الأقصى. ويقول الجرّاح إن الأمر "استنزفه" بعد عودته من غزّة.. "راودتني أحلام حيّة عن انفجارات القنابل، والدماء، والأطفال المصابين".

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