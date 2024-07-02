نشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا مقاطع فيديو وصورًا من رحلاتها يوم الاثنين، وهي تحلّق داخل عين إعصار بيريل، الذي يضرب منطقة البحر الكاريبي، وصُنّف ضمن الفئة الرابعة. ووفقًا لبيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، يعدّ إعصار بيريل أقوى إعصار معروف يمرّ عبر جزر غرينادين الكاريبية على الإطلاق.

قد يهمّك أيضًا.. وجهًا لوجه مع العاصفة.. شاهد كيف تصوّر مطاردة عواصف كويتية ظواهر الطقس المتطرفة