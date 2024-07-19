منذ عام 2017، جمعت شركة "Pure Harvest" الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، ومقرها العاصمة أبوظبي، أكثر من 300 مليون دولار باستخدام الزراعة المتحولة تكنولوجيًا.

والآن، ومع تطلعها إلى التوسع العالمي، تستعد الشركة لإعادة تعريف الزراعة في جميع أنحاء العالم.

تُزرع كروم الطماطم الغنية بالألوان هذه في واحدة من أقل المناطق التي يمكن تخيلها، وسط الصحراء، حيث يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية،

يقول سكاي كورتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"Pure Harvest" إن كل شيء بدأ بعرض تقديمي، ووعد، وكومة من التراب.

قامت الشركة بزراعة الطماطم، والخضار الورقية، والفراولة، وأنواع أخرى من التوت، حتى الآن، وتُنتج أطنان من المحاصيل من ثلاث مزارع في أبوظبي تمتد على مساحة تزيد عن 15 هكتارًا، أو ما يعادل تقريبًا 20 ملعبًا لكرة قدم.

تتطلع الشركة الآن إلى تنويع محاصيلها بشكل أكبر، حيث يُوضح كورتز: "لقد قمنا بالبحث والتطوير في زراعة الفلفل والبطيخ. وسنواصل تنويع إنتاجنا والتعرف إلى العينات التي تنجح، والبيئة المناخية التي يجب توفيرها، والتعلم من ذلك. بعدها نعيد تصميم نظام مخصص يعتمد على هذه الأفكار لتحسين كفاءة الإنتاج في هذا النظام".

وأشار كورتز إلى أن الشركة جمعت حتى الآن نحو نصف مليار دولار من رأس المال. ومن خلال ذلك، يفتتحون الآن مزارع جديدة في دول حول آسيا، وشمال إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي.