في ربيع هذا العام، قام طبيبان أميركيان بالرحلة الشاقة والخطيرة إلى غزة سعيًا منهما لتوظيف خبرتهما في مجال الخدمات الصحية وسط الوضع الرعاية الصحية المتدهورة هناك. لكن ما وجداه كان أسوأ بكثير ممّا كانا يتوقعانه، بحسب ما ورد في مقال نشراه بعنوان "ما رأيناه كان لا يوصف"، على موقع "بوليتيكو".

تطوّع الدكتور مارك بيرلموتر والدكتور فيروز سيدهوا في مستشفى غزة الأوروبي بخان بونس مدة أسبوعين، في نهاية مارس/ آذار ومطلع أبريل/ نيسان. ويتمتّع الطبيبان بـ57 عامًا من العمل التطوعي في مناطق الحروب والكوارث.

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