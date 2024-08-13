شاهد صورًا مذهلة جديدة للشفق القطبي التقطت من محطة الفضاء الدولية

تظهر صور جديدة من محطة الفضاء الدولية صورًا مذهلة للشفق القطبي.



المقطع المصور بتقنية الفاصل الزمني تم نشره من قبل رائد فضاء ناسا، ماثيو دومينيك، والذي قال إنه كان يجرب عدسة كاميرا جديدة.



ويمكن رؤية مركبة الفضاء الروسية "سويوز" أمام العرض الضوئي.



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كانت الأضواء الشمالية نشطة في الأيام الأخيرة والفضل يعود إلى الانبعاث الكتلي الإكليلي من الشمس مؤخرًا.



الانبعاث الكتلي الإكليلي هي سحب غازات أيونية ضخمة، تسمى البلازما، بجانب مجال مغناطيسي يقذف من الغلاف الجوي الخارجي للشمس، وفي حال توجيهه نحو الأرض فقد يسبب عواصف جيومغناطيسية أو اضطرابات كبيرة في المجال المغناطيسي للأرض.