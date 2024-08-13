كشف الدكتور جاويد عبدالمنعم، قائد فريق طبي بمنظمة أطباء بلا حدود، في مقابلة مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور ما اضطروا إلى فعله داخل مسشتفيات غزة بسبب شح الإمدادات، وذلك في الشهرين اللذين قضاهما في العمل بالقطاع.

وقال الدكتور عبدالمنعم تعقيبًا على سؤال حول دخول المساعدات: "بشأن الإمدادات، لم يكن لدينا ما يكفي، لم يكن لدينا الإمدادات التي نحتاجها. على سبيل المثال، خلال الشهرين اللذين قضيتهما هناك، كان علينا إما الاقتصاد فيما نستخدمه أو أن نصنعه".

وتابع بالقول"على سبيل المثال، كان علينا صنع أردية جراحية وعكازات من الأسواق المحلية. لقد نفد مخزوننا من الإيبوبروفين، وهو مسكن بسيط للغاية للألم. لقد كان مخزوننا من الفنتانيل منخفضًا للغاية. وكان هناك مقايضة مع منظمات أخرى".

كما أضاف: "لذا كانت الإمدادات معركة مستمرة وهناك عواقب من الدرجة الأولى والثانية والثالثة لنفاد شيء آخر أو استخدام أشياء أخرى".

وأشار الدكتور عبدالمنعم إلى أنه "في مرحلة ما ببداية شهر يوليو، لم تكن الوزارة تحصل على ما يكفي من الوقود، وهذا يعني أننا لم نتمكن من القيام بالكثير في غرف العمليات. لم يتم ضخ المياه إلى الأجنحة. كيف تنظف المستشفى بدون مياه؟ إذًا، هذه هي الأشياء والتحديات التي تتكرر باستمرار".

كما أكد أنه "لهذا السبب كنا نعمل باستمرار على تجميع ما يمكننا القيام به. وهذا يشغل تفكيرك، عندما يتعين عليك قضاء كل يوم في التفكير: ما هو الدواء الذي يجب أن نستخدمه بدلاً من ذلك وما شابه؟ لا تنتبه إلى جودة الرعاية"، حسبما أفاد.