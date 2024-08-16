يظهر مقطع فيديو للشرطة الأمريكية اللحظة التي أزال فيها ضابط حبل المشيمة من حول عنق مولود جديد.



وتظهر كاميرا الشرطي جيريمي بيربن اللحظة التي أوقفها فيه رجل بجنون بمقاطعة جيفرسون، قائلا إن صديقته الحامل في المنزل وبحاجة للمساعدة.



وصل العريف بيربن إلى الموقع ووجد السيدة الحامل مستلقية على ظهرها وهي تلد.



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هرع الشرطي وساعد في عملية الولادة، كما قام بإزالة مهمة للحبل السري الذي أصبح ملتفًا حول عنق الطفل.



وصل المسعفون إلى الموقع وساعدوا في تصفية مجاري تنفس الصغير قبل نقل الأم ورضيعها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.



