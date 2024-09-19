لِمَ بات الضغط النفسي الذي يعاني منه الأهل أزمة صحية عامة؟

يشعر الأهل بالإرهاق بسبب وتيرة العالم المتسارعة، وقد أصبح هذا يشكل مصدر قلق للصحة العامة. وجد الباحثون أنّ 33٪ من الأهل أفادوا بمعاناتهم من مستويات عالية من التوتر الشهر الماضي. ووصفت استشارة جراح أمريكا العام كيف يقضي الأهل الآن ساعات أطول في كل من العمل، ورعاية الأطفال الأساسية.

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