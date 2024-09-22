واحدة من أصعب الوظائف في العالم.. كيف تتعامل مع ضغوط الأبوة؟

يشعر الآباء بالإرهاق والقلق بسبب “الوتيرة المذهلة” لكل ما يدور من حولنا مثل وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرات الأخبار على مدار الساعة، وسلامة الإنترنت والمدرسة، وجائحة فيروس كورونا. يقول خبراء الصحة العقلية إن هناك بعض الأساليب للتغلب على هذه المشاعر، مثل إعطاء الأولوية للعمل الجماعي، وطلب المساعدة من الزوج أو أحد أفراد الأسرة أو المجتمع، والتركيز على الامتنان، ما يمكن أن يساعدك في تذكّر الأشياء الجيدة في الحياة وانتصاراتك.

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