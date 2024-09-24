وجدت دراسة جديدة أن الأخطبوطات المنعزلة عادة ما تستطيع العمل مع الأسماك الأخرى للصيد وأنها تقوم بضربها إذا لم تتعاون.

ووجد باحثون في ألمانيا أن الأنواع المختلفة من الأسماك تتقاسم مسؤوليات قيادية مختلفة داخل مجموعات الصيد.

وأن الأخطبوطات عادةً ما تقرر ما إذا كانت المجموعة يجب أن تهاجم فريستها ومتى.. حتى أنه تم رصد الأخطبوطات وهي تستخدم أذرعها لضرب الأسماك غير المتعاونة كعقاب لحملها على ترك المجموعة. وتساعد هذه الأمور الباحثين على فهم سبب تماسك مجموعات مختلفة من الأنواع معًا بشكل أفضل.

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