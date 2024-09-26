في أحدث أفلام "المهمّة المستحيلة" (Mission Impossible)، تتمكّن شخصية الممثل توم كروز وفريقه من اختراق أنظمة الأمن في مطار زايد الدولي في أبوظبي للعثور على هدفهم وتحديد موقعه. ورغم أن الفيلم قد يكون خياليًا، إلا أنّ مطار أبوظبي الجديد مليء بالتأكيد بأحدث ما توصّلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ولا يعمل دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات الحيوية على تحسين أمن الحدود فحسب، بل إنه يسرّع أيضًا من تجربة العملاء.

تلتقي فيرونيكا ميراكل، مراسلة CNN، برئيس تكنولوجيا المعلومات في مطارات أبوظبي، أندرو ميرفي، لإلقاء نظرة على ما يجري خلف كواليس جهاز الأمن الضخم الذي يمكّن كل ذلك.

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