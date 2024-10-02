صُمم مسبار الفضاء "SORA-Q" هو روبوت استكشاف طورته وكالة الفضاء اليابانية “جاكسا” وتم إرساله إلى القمر كجزء من مهمة "SLIM" في الهبوط على سطح القمر في أواخر عام 2023.

تم تصميم المركبة الصغيرة لالتقاط الصور على سطح القمر.. وقد ابتكرها دايتشي هيرانو في وكالة الفضاء اليابانية المعروفة باسم "جاكسا".

يزن هذا الروبوت المتحول حوالي 250 جرامًا. ويحتوي على ذيل للاستقرار، وكاميرتين لالتقاط محيطه.

وقد تم تصميم الروبوت بهذه الطريقة وهذا الحجم لأن هناك حدودًا صارمة للحمولة التي يجب اتباعها بحسب قول مبتكر الروبوت "سورا كيو" حيث قال: "هناك حد صارم للحمولة، لذلك يتعين علينا جعله أصغر وأخف وزنًا قدر الإمكان."