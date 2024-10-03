تم تصميم الروبوت "SpaceHopper" بواسطة طلاب جامعيين في سويسرا لاستكشاف البيئات ذات الجاذبية المنخفضة، مثل الكويكبات والأجرام السماوية الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا العام، حصل الروبوت “سبيس هوبر” ومبتكروه على أول تجربة لانعدام الوزن في هذه الرحلة المكافئة.

لم يتم تطوير هذا الروبوت عالي التقنية في وكالة فضاء، ولكن هنا في جامعة زيوريخ ETH Zurich بواسطة طالب الماجستير فاليريا شيلبرت وفريقه.. حيث يعتقدون أن هذا قد يكون الحل لاستكشاف البيئات ذات الجاذبية المنخفضة بشكل أفضل.

باستخدام أجهزة استشعار ومحركات متعددة، يمكن لـ“سبيس هوبر” القفز وتثبيت نفسه في الهواء لاستكشاف مناطق واسعة.

يقوم الطلاب بتدريبهم أثناء استخدام التعلم المعزز، وهي تقنية تعلم الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات بناءً على التجربة والخطأ.