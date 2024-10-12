حدث فلكي نادر.. شاهد مذنب يعود بعد 80 ألف عام ويقترب من الأرض

حدث فلكي نادر.. شاهد مذنب يعود بعد 80 ألف عام ويقترب من الأرضعلوم وصحةنشر السبت، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2024في حدث فلكي نادر لن يتكرر قبل 80 ألف عام، يقترب مذنب عملاق من الأرض وتُظهِر صورة اُلتقطت من محطة الفضاء الدولية المذنب الذي تم اكتشافه حديثًا وهو يقترب من كوكبنا.قد يهمك أيضًا.. شاهد لحظة هبوط كبسولة فضاء تحمل رواد مهمة "بولاريس داون" في فلوريدامهمة 8 أيام أصبحت مدتها 8 أشهر.. كيف بدا الأمر لرائدي ناسا العالقين في الفضاء؟لحظة تاريخية.. شاهد أول سير في الفضاء لمدنيين خارج كبسولةقراءة المزيدأمريكاالكونفضاءكواكبمحطة الفضاء الدولية