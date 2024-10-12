حدث فلكي نادر.. شاهد مذنب يعود بعد 80 ألف عام ويقترب من الأرض

علوم وصحة
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حدث فلكي نادر.. شاهد مذنب يعود بعد 80 ألف عام ويقترب من الأرض

في حدث فلكي نادر لن يتكرر قبل 80 ألف عام، يقترب مذنب عملاق من الأرض وتُظهِر صورة اُلتقطت من محطة الفضاء الدولية المذنب الذي تم اكتشافه حديثًا وهو يقترب من كوكبنا.

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