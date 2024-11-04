يعد تنظيف نوافذ المباني الشاهقة عملاً خطيراً للغاية، ولكن الذكاء الاصطناعي قد يأتي بالحل، حيث أطلقت شركة روبوتًا على شكل عنكبوت للقيام بهذه المهام.

يعرف الروبوت باسم "آيبكس"، وسُمي تيمنًا بالماعز الذي يتحدى الجاذبية ويتسلق الجبال.

إيدو جينوسار، الرئيس التنفيذي لشركة فيربوتيكس التي تصنع الروبوت، قال إنهم يجمعون "الكثير من خوارزميات الذكاء الاصطناعي والرؤية وأجهزة الاستشعار المختلفة لبناء هذه البيئة وتبسيطها لجعلها سهلة للغاية".

تم تزويد الروبوتات بكاميرات تمكنها من مسح السطح واكتشاف النوافذ للزحف عليها، لضمان عدم تفويت أي نقاط. تتسلق الروبوتات المباني عموديًا، مما يقلل من خطر تنظيف البشر للنوافذ، رغم ضرورة تواجد شخص لإعطاء الأوامر عن طريق الجهاز اللوحي.

المزيد من التفاصيل في تقرير شبكة KTVT المتعاونة مع CNN.