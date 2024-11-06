طلاب يزرعون بذور شجرة كانت في الفضاء بمدرستهم.. كيف تمكنوا من ذلك؟

قد تبدو زراعة شجرة من الفضاء في الأرض وكأنها خيال علمي، لكن مدرسة شارلوتسفيل الكاثوليكية أصبحت الآن موطنًا لشجرة خاصة بها، وذلك بفضل برنامج وكالة ناسا "أشجار القمر" الذي يزرع الأشجار من مهمة "أرتميس 1" هنا على كوكبنا.

وقال مدرّس العلوم في المدرسة، مايكل بروشيا، إنه يرى هذا الأمر "رمزًا للفضول"، موضحًا: "سأرسل بذرة إلى الفضاء وأرى ماذا سيحدث عندما تعود".

نمت شجرة الصنوبر الصغيرة المسماة "لونا" في حديقة المدرسة الأمامية. وقال بروشيا إنه تقدم بطلب إلى برنامج "أشجار القمر" التابع لوكالة ناسا قبل عامين، والآن أصبح بإمكان طلابه المساعدة في نموها.

وأشار بروشيا إلى أن الأمر تم "حتى الآن بمجهود الطلاب، حيث زرعها بعض الطلاب، ومن المفترض أن يعمل طلاب المدرسة معًا للحفاظ عليها".

كما أكد المدرّس إن الطلاب سيرون الكثير من "لونا"، حيث يخطط لدمجها في جميع مناهجه الدراسية.