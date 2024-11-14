البحث عن المتعة في الخوف.. ماذا يقول علم النفس عن الرعب؟

لماذا نبحث عن بيت مسكون؟ أو نشاهد أفلام الرعب؟ أو نجرؤ على ركوب أطول قطار ملاهي في العالم؟ مراسل CNN، مايكل يوشيدا، يستكشف لماذا نجد المتعة في الخوف.

يقول علماء السلوك إن الأبحاث تشير إلى أن هناك 3 ظروف نفسية تسمح لأي شخص بالاستمتاع بالرعب:

الثقة في التعامل مع الموقف.. حتى لو واجهتُ الزومبي، سأكون بخير لأنني أستطيع الهرب منهم أو محاربتهم. فهم أنك آمن جسديًا.. حتى لو رأيتُ وحشًا على الشاشة، فلن يؤذيني. الانفصال.. إدراك أن الأشباح والمهرجين القتلة في منزل مسكون هم مجرد ممثلين.

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