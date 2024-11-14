اكتشف مجموعة من العلماء أكبر مرجان منفرد في العالم، يبلغ طوله أكثر من 100 قدم (أكثر من 30 متر)، في جنوب غرب المحيط الهادئ.

إنه أكبر بثلاث أضعاف صاحب الرقم القياسي السابق، ويبلغ عمره حوالي 300 عام ويتكون مما يقرب من مليار من السلائل الصغيرة (البوليب).

ويعتبر هذا المرجان عكس الشعاب المرجانية التي تتكون من العديد من المستعمرات.

تم اكتشافه من مجموعة من العلماء وصناع الأفلام في جنوب غرب المحيط الهادئ في أكتوبر، في البداية ظنوا أنه حطام سفينة.

ويحذر العلماء من أن هذه الشعاب المرجانية معرضة للخطر بسبب أزمة المناخ الناجمة عن الأنشطة البشرية.