طور المهندسون في كوريا الجنوبية عجلة متغيرة الشكل، ووصفوها بأنها الأولى من نوعها في العالم، حيث يمكن للعجلة أن تتحرك بين المناطق الصلبة والناعمة، موفرة الاستقرار على الأرض المسطحة والمسارات الصخرية.

وقد تسمح العجلة للمستخدمين حتى بصعود السلالم، كل هذا بدون آلات معقدة أو أجهزة استشعار متطورة.

ويقول الباحث بمعهد كوريا للآلات والمواد، سونغ سانغ هيوك، إن "العجلات التقليدية صُمّمت للاحتفاظ بشكل دائري صلب للاستقرار على الأسطح المسطحة، مما يحد من قدرتها على التغلب على العوائق. رغم ذلك، تحافظ عجلتنا على شكلها الدائري على الأرض المسطحة ولا تلين إلا عند التنقل عبر العوائق".

يمكن للعجلات أن تصل إلى سرعات 30 كيلومترًا في الساعة، والابتكار وراء هذه العجلات بسيط ولكنه مبتكر.

إذ تُستمد مرونة العجلة من توترات السطح الموجودة في قطرات السائل، كما يقول الباحث، الذي أشار إلى أنه "عندما تزداد القوة التي تسحب الجزيئات الخارجية لقطرة سائلة إلى الداخل، يمكن للقطرة الحفاظ على شكل دائري مستقر. وبشكل مماثل، تم تصميم عجلتنا بكتلة سلسلة ذكية على الحافة الخارجية، فكلما زاد السحب الداخلي على هذه الكتلة، كلما زاد ثباتها في الحفاظ على الشكل الدائري".

تدور العجلة بشكل ثابت لتحقيق الاستقرار عندما تسحب الأسلاك الكتلة إلى الداخل. وعندما يتم فكها، تصبح لينة، مما يسمح للعجلة بالتكيف مع الأسطح غير المستوية.

يرى الباحثون إمكانات كبيرة للعجلة - من التنقل الشخصي إلى الروبوتات. كما أكد هيوك أنه "يمكن تركيب هذه العجلة على أي منصة متنقلة عن طريق استبدال العجلات الموجودة فيها ببساطة. بمجرد تركيبها، توفر العجلة صلابة متغيرة، وتتكيف مع كل تطبيق".

