واحة خضراء غير متوقعة وسط صحراء العين بالإمارات تُحدث ثورة في الزراعة

في العين، على بعد أقل من ساعتين من العاصمة الإماراتية أبوظبي، تعمل "سلال"، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، على تحويل الصحراء إلى مصدر خصب للغذاء المزروع محليًا.

وبمساعدة الدفيئات الزراعية المتطورة والذكاء الاصطناعي، تتعاون "سلال" مع شركة Hoogendoorn الرائدة في مجال البستنة ومقرها هولندا، لنشر تقنية إنترنت الأشياء (IoT) عبر مئات المزارع في الإمارات.

من معالجة ندرة المياه إلى تحسين إنتاجية المحاصيل، تستكشف مراسلة CNN، فيرونيكا ميراكل، كيف تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي وآلية ابتكار الدفيئات على إحداث ثورة في الزراعة، وتحويل الصحراء إلى مصدر غذائي مزدهر ومستدام.

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