براز متحجر يظهر كيف سيطرت الديناصورات على الأرض قبل 250 مليون عام

تكشف دراسة جديدة أجريت على بقايا براز ديناصورات متحجرة كيف أصبحت هذه المخلوقات تهيمن على كوكب الأرض قبل حوالي 250 مليون عام.

وأجرى العلماء تحليلاً لمدة 10 سنوات باستخدام فضلات الديناصورات والقيء المتحجر.

وقد لا يبدو الأمر جذابًا، لكن البقايا تمنحنا نافذة فريدة على أنظمة الهضم للديناصورات بالإضافة إلى ما كان موجودًا في قائمة طعام ما قبل التاريخ.

ووجد الباحثون أن هذه الكائنات زادت في الحجم والتنوع بمرور الوقت، مما يشير إلى ظهور حيوانات أكبر وأنظمة غذائية مختلفة.

ولمزيد من التفاصيل، تحدث مذيع شبكة CNN، كيم برون هوبر مع المؤلف الرئيسي للدراسة، مارتن كفارنستروم.