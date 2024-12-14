في دراسة أجرتها جامعة "ريتشموند"، أوضحت عالمة الأعصاب السلوكية، كيلي لامبرت كيف يمكن للفئران أن تتعلم قيادة نماذج سيارات مصغّرة.

ووفق لامبرت، هذا التدريب لا يعزّز الوظيفة الإدراكية فحسب، بل يعزز أيضًا المشاعر الإيجابية مثل التفاؤل، الأمر الذي جعل الباحثين يعتقدون أن تجربة القيادة ممتعة بطبيعتها بالنسبة للفئران.

لاحظت كيلي وفريقها أنّ الخلايا العصبية البشرية تشبه الخلايا العصبية لدى الفئران، ما يعني أنه يمكننا أن نتعلم الكثير عن أنفسنا من خلال دراسة نماذج القوارض.