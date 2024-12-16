قد لا يكون هذا شيئًا تراه كل يوم: روبوت باللون الأحمر الساطع وبحجم بقرة على مروج خضراء. ولكن رغم أنه يبدو خارج مكانه المألوف، إلا أن "روبوت Swag" هو عامل حقول المستقبل.

عندما تم إطلاقه في عام 2016، كانت وظيفة الروبوت الوحيدة هي رعي الماشية. الآن، تمنح الحواس والذكاء الاصطناعي البقرة الذكية القدرة على القيام بالمزيد.

فبحسب صلاح سكريّة، الأستاد بجامعة سيدني، فـ "يمكنك في الواقع قياس خاصية حركة الحيوان، أثناء تحركه، وكيفية تحركه بالفعل. إذا قمت بقياس هذه المعلومات على مدى عدد من الأيام المختلفة، فإنك تبدأ في بناء ملف تعريفي مميز لهذا الحيوان، ومن ذلك، يمكنك تحديد ما إذا كان الحيوان يتمتع بصحة جيدة أم لا في نقطة زمنية معينة... يمكننا أيضًا أن نشعر بمجموعة من الحيوانات، وأين تتحرك كقطيع. وهذا يخبرنا أيضًا بمعلومات حول خصائص القطيع. سبب أهمية هذين الأمرين هو أنه إذا كان الروبوت يتجول ويقيس المراعي، ويقيس جودتها، فيمكنه في الواقع تحديد أفضل جزء من الأرض للحيوانات لتتحرك إليه".

أستراليا هي أكبر منتج عالمي للحوم البقر، ولكن الرعي الجائر يمكن أن يضر بالمراعي الفقيرة بالفعل. لذا، يأمل مبتكرو "روبوت Swag" في القضاء على هذه المشكلة.