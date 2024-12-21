تتسابق شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم كي تكون أول من يُدخل الروبوتات الشبيهة بالإنسان إلى منازل الناس.

روبوت NEO الذي يمكنه المساعدة على إنجاز جميع الأعمال المنزلية، سواء كان المستخدم موجودًا أم لا، سيكون متاحًا للعامة في عام 2025.

تُعد "1X"، الشركة الرائدة في سباق الروبوتات المنزلية. والنموذج الأولي الخاص بها، Neo، قادر على التعامل مع المهام البسيطة، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة.

إذًا، بات بمقدور الروبوت الشبيه بالإنسان غسل ​​الملابس، وتحضير القهوة، والقيام بأعمال منزلية أخرى.. وقد يكون في خدمتك العام المقبل.

وفي حالة نيو، يعود الأمر كله إلى الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل دماغ الذكاء الاصطناعي والجسم الهندسي بالتوازي، لجعل رفيق المنزل أكثر إنسانية من كونه شبيهًا بالبشر.

قال الرئيس التنفيذي للشركة، بيرنت بورنيش عن الروبوت: "كل هذا هو الذكاء الاصطناعي الحديث المطبّق على الروبوتات. والأمر المثير حقًا لدى NEO، والمشاريع التجريبية التي بدأنا بإطلاقها الآن، أنّ هذه الأنظمة تتعلّم بين الناس".

وفي تقرير لكريستي لو ستاوت من CNN المزيد من التفاصيل.