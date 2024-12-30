تصنع شركة صناعات Micropsi برامج الذكاء الاصطناعي التي تسمح للروبوتات الصناعية بالتكيف مع التغيرات في بيئتها.

وبحسب روني فوين، الشريك المؤسس في صناعات Micropsi، فإنك "لا تبدأ بالنمو إذا قمت بشيء صعب، أليس كذلك؟ نصنع نظام تحكم يسمح للروبوتات الصناعية بالقيام بأشياء لا يمكنها القيام بها بدون برنامجنا، وهو ما يتطلب في الأساس التنسيق بين اليد والعين".

كما يشير إلى أنه "لا تقوم بتكوين المعلمات، ولا تقوم بأي برمجة. إنه مجرد توجيه للروبوت، حرفيًا مثلما أعرض على شخص ما كيفية العزف على آلة موسيقية، فأنت تدربه على ما يجب فعله، كما تدربه أيضًا على ما لا يجب فعله".

تقول صناعات Micropsi إن أنظمتها تُستخدم من قبل شركات تصنيع سيارات بارزة مثل مرسيدس وتسلا وتويوتا.

ويقول فوين إنه "لا يمكنك أن تخطئ في التصنيع. في اللحظة التي تخطئ فيها في التصنيع، يتوقف مصنعك. لذا، عليك إنشاء ذكاء اصطناعي لا يرتكب أخطاء"، مضيفًا: "سوف نشهد تحولاً حيث يحتاج الجميع تقريبًا إلى تكثيف قواعد هندسة الأتمتة الخاصة بهم".