انتقدت الممثلة الأمريكية أيمي شومر مشاهير، لم تذكر أسماءهم، تقول إنهم يتناولون دواء "أوزمبك" سرًا لخسارة الوزن، في حلقة من برنامج Watch What Happens Live with Andy Cohen.

و"أوزمبك" من الأسماء التجارية للعقار العام "سيماغلوتيد". ووافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على استخدام "أوزمبك" لمرض السكري. قالت شومر إنها جرّبت "أوزمبك"، لكنها توقّفت عن استخدام الدواء بسبب الآثار الجانبية.