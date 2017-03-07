دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الداعية الإسلامي، نبيل العوضي مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، يبدي به فرحه بوسم حمل اسم "عودة الجناسي المسحوبة."

وقال العوضي الذي سحبت جنسيته العام 2014 بعد أن حصل عليها العام 1998 من أمه الكويتية، في مقطع بعنوان "كلمة شكر وثناء مستحقة،" حيث قال: "ثم الشكر لسمو الأمير الشيخ الصباح حفظه الله ورعاه، وسدده وأسأل الله أن يكرمه كما أكرمنا.."

من جهته علق وليد الطبطبائي، النائب السابق بالبرلمان الكويتي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "سعداء بالجهود الكريمة لإعادة الجناسي وبانتظار تعاون الحكومة معنا بملفات مهمة أخرى مثل البنزين والكهرباء وتعديلات قانون المسيء والعفو العام."

من جهته قال الإعلامي الكويتي سعد العجمي الذي كان من بين القائمة التي سُحبت جنسياتها: "شكراً لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد وشكراً لكل من سعى وبذل الجهد وجعلها الله في ميزان حسناتكم.. وطني الكويت سلمت للمجد."

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