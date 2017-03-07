دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الداعية الإسلامي، عائض القرني، على أنباء اعتقال السلطات الماليزية لأشخاص حاولوا استهداف العائلة المالكة السعودية خلال جولة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز لدول آسيوية.

اللهم احفظ #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظك، واقصم كل عدو للإسلام والمسلمين.

#اغتيال_الملك_سلمان pic.twitter.com/ceqQFWh5zO — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) March 7, 2017

وقال القرني في سلسلة تغريدات على وسم "اغتيال الملك سلمان،" حيث قال: "اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظك، واقصم كل عدو للإسلام والمسلمين."

وتابع قائلا: "المجد عوفي إذ عوفيت والكرمُ وزال عنك إلى أعدائك الألمُ وما أخصك في برء بتهنئةٍ إذا سلمت فكل الناس قد سلموا (المتنبي) اغتيال الملك سلمان."

ويذكر أن الشرطة الماليزية أعلنت الثلاثاء أنها تمكنت من اعتقال سبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم بالعمل ضمن خلية على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وجماعات مسلحة أخرى كانت تخطط لشن هجوم على أفراد من العائلة المالكة السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا قبل أيام.

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