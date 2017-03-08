دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الغضب الواسع الذي أحدثه فيديو الإعتداء على رجل أمن في كورنيش جدة الثلاثاء، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن شرطة المنطقة تمكنت من القبض على أهم اثنين متهمين في القضية.

وبحسب البيان الذي ورد على الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على تويتر، فإن الشخصين المقبوض عليهما هما اللذين ظهرا في مقطع الفيديو، حيث ظهر أحدهم وهو يضرب الراكب في السيارة والآخر الذي قام بدهس رجل الأمن، وتم التحقيق معهم واعترفوا نصاً بما نُسب إليهما.

شبان يعتدون على رجل امن وهم يستقلون "دبابتهم" بـ #كورنيش_جدة .. وامير المنطقة يوجه بالقبض عليهم بشكل عاجل. #الاعتداء_على_رجل_امن_بجدة pic.twitter.com/D1n49vKJnn — الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews) March 7, 2017

وكان مقطع فيديو صادم، (شاهده أعلاه) انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، قد أظهر اعتداء أشخاص يركبون دراجات رباعية على رجل أمن، ودهس أحدهم له ومحاولة الذين برفقته فعل الشيء نفسه.

من جهته، أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الذي كان قد وجّه شرطة المنطقة بسرعة القبض على المعتدين، برجال الأمن وما قاموا به.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.