دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، والمشرف العام على شبكة رسالة الإسلام، الشيخ عبدالعزيز الفوزان، على الضجة التي أثيرت حول مقطع فيديو يبيّن ظهوره في حفل مختلط أثناء تسلمه وسام جائزة الإكليل الذهبي بإسبانيا، تكريماً لنجاح قناة قرطبة.

وبيّن عبدالعزيز الفوزان، في الفيديو الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك صورا مزورة وفيديوهات مقطوعة عن سياقها تم تداولها بهدف الإساءة له وللعديد من العلماء من عدة جهات، وذلك ضمن خطط ممنهجة ومدروسة لـ "تغريب" المجتمع السعودي، وخاصة المحافظ منه، على حد تعبيره.

وقال الداعية السعودي في سياق دفاعه عن الجائزة التي فازت بها قناة قرطبة إنها تساهم في مد الجسور بين الثقافة الإسلامية والإسبانية، وأوضح أنه كان من الضروري استلامها.

وأضاف أنه اشترط على منظمي الحفل بأن يجلس مع الوفد المرافق في الصف الأول، وذلك لعدم رؤية "المنكرات"، وكذلك عدم تشغيل الموسيقى، وأن يكونوا هم أول من يستلم الجائزة كي يخرجوا بعد ذلك مباشرة ووافقوا على ذلك.

وكشف الفوزان أنهم "فوجئوا بوجود امرأة وهيّ إعلامية معروفة، كمقدمة الحفل، لكنه اشترط أن يسلّم الجائزة مدير هيئة الجائزة ووافق على أخذ الجائزة من الإعلامية وتسليمها له."

وختم الفوزان المقطع قائلاً: "إننا لا نحضر مجالسهم لكننا لا نفوت المصالح الكبرى من أجل بعض المنكرات التي لا حيلة لنا فيها."