دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد قد لا نراه دائما، ظهر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وهو يحكي قصة للأطفال لحثهم على القراءة.
الفيديو نشره وزير الخارجية الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقال إنه جاء ضمن مشاركته في برنامج "افتح ياسمسم" لحث الأطفال على القراءة، وإستجابة لطلب وزيرة الدولة للسعادة عهود الرومي لدعم مبادرتها حول العطاء.
وكانت الرومي قد دعت للمشاركة في مبادرة "مليونية العطاء" بصورة أو فيديو قصير بهدف الوصول إلى مليون عمل معطاء بنهاية عام 2017.
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