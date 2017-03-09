دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت عملية انتشال تمثالين أثريين بعد اكتشافهما في منطقة عين شمس بالقاهرة، موجة من الانتقادات إلى طريقة التعامل مع الكشف الأثري المهم بحضور وزير الآثار خالد العناني.

وأعلنت وزارة الآثار، في بيان، أن العناني "شهد عملية انتشال تمثالين ملكيين من الأسرة الـ 19، اللذين عثرت عليهما البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة العاملة بمنطقة سوق الخميس (المطرية) بمنطقة عين شمس الأثرية". وأشارت إلى أنه "تم العثور على التمثالين في أجزاء في محيط بقايا معبد الملك رمسيس الثاني الذي بناه في رحاب معابد الشمس بمدينة أون القديمة".

وانتقد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استخدام حفار آلي ودلو مياه وعمال يبدون غير مؤهلين في انتشال التمثالين. بينما رد محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار على الانتقادات، بقوله: "لم يتم رفع التمثال ولكن جزء من رأسه باستخدام الرافعة نظرا لثقل حجمه، وذلك بعد تدعيم الكتلة بواسطة العروق الخشبية وألواح الفلين لفصلها عن الجسم المعدني للرافعة كما تم رفعها مع كمية كبيرة من التربة الطينية التي كانت تحيط بها. أما عن باقي أجزاء التمثال فمازالت موجودة بالموقع وجاري دراسة كيفية رفعها".

وقال محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار إن "البعثة عثرت على الجزء العلوي من تمثال بالحجم الطبيعي للملك سيتي الثاني مصنوع من الحجر الجيري بطول حوالي 80 سنتيمترا، ويتميز بجودة الملامح والتفاصيل. أما التمثال الثاني فمن المرجح أن يكون للملك رمسيس الثاني وهو تمثال مكسور إلى أجزاء كبيرة الحجم من الكوارتزيت، ويبلغ طوله بالقاعدة حوالي 8 أمتار". فيما قال أيمن عشماوي رئيس الفريق المصري بالبعثة إنه جاري الآن استكمال أعمال البحث والتنقيب عن باقي أجزاء التمثال للتأكد من هوية صاحبه حيث أن الأجزاء المكتشفة لا يوجد عليها أية نقوش يمكن أن تحدد لمن من الملوك. ووصف عشماوي هذا الكشف بأنه "أحد أهم الاكتشافات الأثرية"، قائلا إنه "يدل على العظمة التي كان عليها معبد أون في العصور القديمة من حيث ضخامة المبني والتماثيل التي كانت تزينه ودقة النقوش وجمالها".

اكتشفوا ان فيه اثار في المطرية قاموا جايبين لودر و رشقوه في نص وش رمسيس التاني و طلعوا الباقي فتافيت وبيغسلوه بجردل .. 7000 سنه حضارة 😂 pic.twitter.com/CU3oCyfMSj — انا كبهير انبهرت ® (@alyelbassel) March 9, 2017

الحاج فى لقطة تذكارية مع المغفور له رمسيس الثانى بعد نجاح عملية الانتشال#كشف_أثرى #آثار #مصر_جميلة pic.twitter.com/yxXUmFtyKq — إيهاب الزلاقي (@zelaky) March 9, 2017

ديه طريقة ترضى ربنا فى استخراج اثار لكى الله يا مصر الموضوع لوفى مدغشقر كان زمان اتعمل كردون وتحويط وناس تشيل المخلفات بفرش مش ببلدوزر pic.twitter.com/1306S7GPu6 — رئيس دولة تويتر (@ChairmanTwitte) March 9, 2017

ماشاء الله ...بلدوزر وعمال صرف صحى بيطلعوا اثارك يا مصر تحت اشراف الوزير !! https://t.co/QGGM0HRb4r — Emad Tomas (@e_tomas) March 9, 2017

هاكذا مصر بلد السبع الاف سنة بلد الحضارة التى تملك ثلث اثار العالم تنتشل تمثالين بهذه الطريقة — هشام خطاب‎ (@hesham_www) March 9, 2017

#رمسيس_التاني

لما أشهر بتاع آثار في #مصر يقول على #ميسي أهبل . لازم تكون دي طريقة التنقيب عن الآثار pic.twitter.com/45ab8R9CJh — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) March 9, 2017

لما دي تبقى طريقة إستخراج آثار في مصر يبقى خسارة فينا وجود الآثار دي أصلاً

خلفة عار والله https://t.co/uHGNcFOjsb — MOSTAFA GAMAL (@MOSTAFAGAMAL1) March 9, 2017