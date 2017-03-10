دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، عدنان العرعور، إن الإختلاف الذي بين جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) وبين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" هو اختلاف إداري وليس عقدي.
جاء ذلك في تغريدة للعرعور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "داعش والنصرة انشطرا لا لخلاف عَقَدّي، بل لخلاف إداري، تنازعا في الإدارة والسياسة ولم يختلفا بالمنهج والعقيدة."
وتابع في تغريدة منفصلة: "تالله لا يقف مع القاعدة إلا غبي جاهل، أو خبيث ماكر، قتلوا المسلمين والمجاهدين، فعلوا هذا في العراق، والآن في سوريا."
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