دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن جماعة الإخوان المسلمين خسرت أرضيتها عربيا، وذلك في تعليق على "تجيير الإخوان لملاحظات الخارجية البريطانية،" على حد تعبيره والتي دعت إلى عقد لقاءات مع الجماعة.

تجيير الاخوان واعلامهم لملاحظات الخارجية البريطانية حول الجماعة يستدعي أكثر من ملاحظة،الأولى النقل الغير أمين للتقرير وإنتقائية الاختيار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 11, 2017

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تجيير الاخوان واعلامهم لملاحظات الخارجية البريطانية حول الجماعة يستدعي أكثر من ملاحظة، الأولى النقل الغير أمين للتقرير وانتقائية الاختيار."

وتابع قائلا: "الملاحظة الثانية أهمية الحاضنة البريطانية للإخوان في مساعيهم السياسية، ومن هنا يأتي التجيير الإعلامي للتقرير أساسي لجماعة خسرت أرضيتها عربيا.. لا أضيف جديد حين أشير إلى أن الإخوان جماعة غير ديموقراطية في فكرها وممارستها وتاريخها، والتمسح بهذا الثوب هدفه تكتيكي لا أكثر ولا أقل."

وأضاف: "الأمثلة عديدة لعنف وتطرف الإخوان، التجيير الانتقائي لهذا التقرير البريطاني أو ذاك لن يغير الحقائق، ومن خسر مصداقيته عربيا لن يكسبها بريطانيا،" وذلك في تعليق على

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