دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن إقدام الدول العربية على الاعتراف بـ"دولة الأحواز العربية" بات ضرورة قومية على حد تعبيره.

إعتراف العرب بدولة الاحواز العربية اصبحت ضرورة قومية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 11, 2017

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: " ليس من المعقول في شيء ان تظل الاحواز محتلة من إيران وتمارس عليها أقسى المعاملات اللإنسانية من علوج الفرس.. اعتراف العرب بدولة الاحواز العربية اصبحت ضرورة قومية."

وتابع خلفان قائلا: "تحية اخوية لعرب الاحواز وسلام عليهم يوم ثاروا ويوم صرخوا ويوم تحدوا عدوهم،" لافتا إلى أن "الامين العام لمجلس التعاون الخليجي والامين العام لجامعة الدول العربية عليهما مسؤولية تحريك دعوى الأحواز المغتصبة."

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