دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد الداعية الإسلامي، عائض القرني، السبت، نشر مقطع فيديو يظهر فيه رجل الأعمال السعودي، بدر الراجحي، والمدح الذي وجهه للداعية، واصفا إياه بأنه "من علمه القيادة."

كلمات من رجل الأعمال المعروف

بدر الراجحي @BADR_ALRAJHI

للشيخ عائض القرني @Dr_alqarnee

(( أنت من صنعتني قائداً )) .. pic.twitter.com/NssrNWOc3q — سعيد الشايع (@s3eedalshay3) March 11, 2017

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للقرني بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث أعاد نشر تغريدة سعيد الشايع والتي جاء فيها: "كلمات من رجل الأعمال المعروف بدر الراجحي للشيخ عائض القرني (أنت من صنعتني قائداً)"

وقال الراجحي وهو رجل أعمال، ورئيس وعضو لعدة مجالس إدارة شركات استثمارية وصناعية وخيرية منها حديد الراجحي ومحمد الراجحي للاستثمار وأوقاف محمد الراجحي ومصرف الراجحي والمرطبات، في الفيديو: "أنت من صنعتني قائدا، منذ الصغر وأنا أسمع لك من يوم كنت صغيرا، وهذا أمر صحيح ودون مجاملة."

وكان الراجحي قد نشر في تغريدة على حسابة بتويتر: "سرني حفاوة شيخي د. عائض القرني وذلك في معرض الرياض الدولي للكتاب وشرفني في اهدائه كتابي."

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