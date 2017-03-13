دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— جدد عضو البرلمان الهولندي اليميني، خيرت ويلدرز، الاثنين، هجومه على تركيا ورئيسها، رجب طيب أردوغان مطالبا بطرد سفير أنقرة والدبلوماسيين الأتراك من بلاده.

Erdogan repeats we are nazis + fascists. He insults Dutch police. No de-escalation. Expel Turkish Ambassador to NL and entire staff! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 13, 2017

جاء ذلك في تغريدة لويلدرز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أردوغان يكرر القول بأننا نازيون وفاشيون ويوجه إهانات للشرطة الهولندية، ولا تهدئة. أطردوا السفير التركي بهولندا وكل الموظفين."

ويذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لفت في مقابلة مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN إلى أنه "لا يوجد فرق" بين الحكومة الهولندية الحالية وبين السياسي اليميني، خيرت ويلدرز، حيث قال: "هناك حزب فاشي في هولندا، حزب ويلدرز وويلدرز نفسه فاشي، ولا يوجد اختلاف في الوقت الحالي في السياسات الحكومية الحالية عن ذلك."

وكان ويلدرز قد أثار جدلا كبيرا في تصريحات مسجلة سابقة له هاجم فيها تركيا، حيث قال: "دول إسلامية مثل تركيا لا تنتمي لأوروبا أو القيم التي تمثلها أوروبا، الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان غير منسجمة مع الإسلام، لا نريد فتح حرية التنقل للأتراك والقدوم إلى أوروبا أيضا، والحكومات الأوروبية التي توافق على هذا سيتم عزلها من قبل الشعوب."

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