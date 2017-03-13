دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق، ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك "يخرج رمزا" وذلك في تعليق على قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيله.

مبارك أحد رموز حرب اكتوبر يخرج رمزا من جديد ببراءة حكمت بها العدالة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 13, 2017

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة خلفان بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: " قيل للرئيس المصري السابق اخرج من مصر فقد تحاكم قال لن اخرج من مصر واقبل ان اقدم للقضاء.. قدم وخرج براءة واليوم ينتصر على خصومة بثقته في الله."

وتابع قائلا: " مبارك أحد رموز حرب اكتوبر يخرج رمزا من جديد ببراءة حكمت بها العدالة."

ويذكر إلى أن تصريحات خلفان تأتي بعد إصدار النيابة العامة في المصر، الاثنين، قرارها بإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، وذلك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقرر عليه.

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.