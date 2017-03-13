دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق، ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك "يخرج رمزا" وذلك في تعليق على قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيله.
جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة خلفان بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: " قيل للرئيس المصري السابق اخرج من مصر فقد تحاكم قال لن اخرج من مصر واقبل ان اقدم للقضاء.. قدم وخرج براءة واليوم ينتصر على خصومة بثقته في الله."
وتابع قائلا: " مبارك أحد رموز حرب اكتوبر يخرج رمزا من جديد ببراءة حكمت بها العدالة."
ويذكر إلى أن تصريحات خلفان تأتي بعد إصدار النيابة العامة في المصر، الاثنين، قرارها بإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، وذلك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقرر عليه.
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