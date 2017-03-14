دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الداعية الإسلامي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج، مقطع فيديو له يصف فيه أسوأ القيادات العربية التي مرت على التاريخ.

وقال السويدان في الفيديو المنشور على قناته على يوتيوب: "مصائب أصابت البشرية بسبب قرارات كانت قرارات فردية وهذه ليست فقط مشاكل أصابت الغرب، حتى عندنا وصلتنا نحن الحرب العالمية الثانية بل دمرتنا، وهذه المسألة لم تتوقف وأنا استمرت وخاصة في عالمنا العربي."

وأضاف: "الديكتاتوريات المتتالية التي أصابتنا، ولعل من أشهر هذه القيادات السيئة، وتأملت في التاريخ، فمن أسوأ القيادات السيئة التي مرت في التاريخ، المقبور الطاغية معمر القذافي الذي تسلط على الشعب الليبي الكريم طوال 42 عاما."