دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإخضاع الموقوفين في واقعة "تعذيب القطة" لخدمة مجتمعية تقضي بتنظيف حديقة الحيوان في دبي لمدة 4 ساعات يوميا طوال 3 شهور.

وألقت شرطة دبي القبض على المتورطين في واقعة تقديم قطة لكلاب لنهشها وهي على قيد الحياة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما جاء على موقع الشيخ محمد بن راشد.

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري إن أمر الشيخ محمد بن راشد بتطبيق الخدمة المجتمعية على المتورطين في الواقعة "يعكس مدى حرصه على صون القيم الرفيعة التي نشأ وتربى عليها أبناء الإمارات والتي تحثّ على الرحمة والرفق ونبذ كل أشكال القسوة والعنف حتى وإن كانت ضد حيوان أبكم، مع التأكيد على أن السلوك المنحرف هو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً ولن يمر دون أن يكون له عواقبه على صاحبه".

وأضاف أن "هذه الخطوة تسهم في إقرار أسس حفظ النظام المجتمعي، فعلاوة على القوانين المعمول بها في الدولة بشأن الرفق بالحيوان، تعتبر عقوبة الخدمة المجتمعية من العوامل المهمة التي تخدم في اتجاهين أولهما، إلزام المتورط في الواقعة بالقيام بواجبات محددة يخدم من خلالها المجتمع نظير ما اقترفه من مخالفة، وثانيهما، نشر الوعي بين الناس وتعريفهم بالتبعات والآثار السلبية لمثل تلك المخالفات، وردع كل من يفكر في الإقدام على ارتكاب أي من تلك الممارسات المرفوضة والغربية على مجتمعنا وأخلاقنا".