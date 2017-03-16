دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت المحكمة الجزائية السعودية، الخميس، بإغلاق حساب الداعية عوض القرني على موقع "تويتر" وتغريمه 100 ألف ريال بعد إدانته بكتابة تغريدة "مثيرة للرأي العام وترابط المجتمع مع قيادته ومؤثرة على علاقات المملكة مع دول أخرى".

وقال القرني، في بيان مختصر عبر حسابه: "صدر من الجزائية المتخصصة حكم بإغلاق حساب تويتر، ومنع الكتابة فيه، وغرامة 100 ألف"، وأضاف أن المحكمة ردت مطالب الادعاء بالسجن والغرامة بملايين الريالات ومنع السفر"، وتابع أنه استأنف الحكم.

#بيان_مختصر

صدرمن الجزائيةالمتخصصةحكم

بإغلاق حساب تويتر

منع الكتابةفيه

غرامة100ألف

وردت مطالب

بالسجن وغرامة ملايين ومنع السفر

وأستأنفناالحكم — د. عوض القرني (@awadalqarni) March 16, 2017

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية قد ذكرت في وقت سابق أن المحكمة الجزائية المتخصصة غرمت مواطناً بمبلغ 100 ألف ريال وأغلقت حسابه في موقع "تويتر" بعد ثبوت إدانته بكتابة عدة تغريدات لإثارة الرأي العام وترابط المجتمع مع قيادته إضافة إلى التأثير في علاقات الدولة مع دول أخرى، ولكنها لم تنشر اسم المحكوم عليه.

وأضافت "الإخبارية" أن المحكمة قررت تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالغرامة المالية وقدرها مائة ألف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كذلك إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استناداً للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من الكتابة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وتابعت أن القاضي رد طلب المدعى العام بمنع المدعى عليه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر لعدم موجبه.