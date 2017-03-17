دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل الداعية السعودي عوض القرني، الجمعة، التغريد عبر حسابه على موقع "تويتر"، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الجزائية السعودية، الخميس، بإغلاق حسابه على "تويتر" ومنعه من الكتابة وتغريمه 100 ألف ريال، إثر إدانته بكتابة تغريدة "مثيرة للرأي العام وترابط المجتمع مع قيادته ومؤثرة على علاقات المملكة مع دول أخرى".

ونشر عوض القرني تغريدة عقب الحكم بعنوان "بيان مختصر" أوضح فيها الحكم الذي صدر ضده، وبعدها تغريدة مرفق معها صور عن عدد المشاركات التي حققتها تغريدة البيان المختصر، قائلا: "شكر الله لكم أخوتي الكرام في كل مكان هذا الاهتمام بأمر أخيكم ونحن كلنا كالجسد الواحد ونسأل الله أن يجمع كلمتنا على البر والتقوى".

ثم نشر، السبت، تغريدة أخرى مع صور توضح زيادة عدد المشاركات التي حققتها تغريدة البيان المختصر، قائلا: "اللهم أجز إخواننا وأحبابنا عنا بخير ما جزيت به عبادك الصالحين وارزقهم وإيانا صحبة نبيك محمد في جنات نعيم بعد أعمار طويلة في سعادة وعافية".

وفي تغريدة أخرى، كتب عوض القرني: "أحبتي، بعضنا يكمل ويسدد بعضا، ونحن نعيش لملة وأمة ومجتمع وأوطان وللإنسانية وللحق والعدل في كل مكان، نحن نعيش لقضية ورسالة في حياتنا وليس لأنفسنا".

#اللهم

أجز إخواننا وأحبابنا عنا بخير ما جزيت به عبادك الصالحين وارزقهم وإيانا صحبة نبيك محمد ﷺ في جنات نعيم بعد أعمار طويلة في سعادة وعافية pic.twitter.com/5JHPqreMgo — د. عوض القرني (@awadalqarni) March 17, 2017

#أحبتي

بعضنا يكمل ويسدد بعضاونحن نعيش لملة وأمة

ومجتمع وأوطان وللإنسانية وللحق والعدل في كل مكان نحن نعيش لقضية ورسالة في حياتناوليس لأنفسنا — د. عوض القرني (@awadalqarni) March 17, 2017

#بيان_مختصر

كنت أقرأ-مؤمنا به- قول بعض السلف:

"لو كشفت لي حجب الغيب لما اخترت غير مااختاره الله لي"

لكن أن أعيش ذلك كثيرا في حياتي شيء آخر pic.twitter.com/0eTojyT43d — د. عوض القرني (@awadalqarni) March 16, 2017

#بيان_مختصر

شكر الله لكم أخوتي الكرام في كل مكان هذا الإهتمام بأمر أخيكم ونحن كلنا كالجسد الواحد ونسأل الله أن يجمع كلمتنا على البر والتقوى pic.twitter.com/V0mqNvAJwq — د. عوض القرني (@awadalqarni) March 16, 2017