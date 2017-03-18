دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذر الفريق، ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، من الانضمام إلى غروبات (مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي) تابعة لجماعات موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" وذلك من دون علم المستخدم.
ولفت خلفان إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى "إشكاليات" على حد تعبيره، للمستخدم مع الجهات المعنية بالموضوع، حيث قال في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تحذير: القروبات احيانا تكون لجماعات داعشية ينظم اليها البعض دون علم منه لكنها قد تسبب له اشكاليات مع الجهات المعنية بمتابعة الدواعش."
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