دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سخر الإعلامي السوري، فيصل القاسم، من إعلان الجيش السوري، الجمعة، أن دفاعاته الجوية تمكنت من اسقاط طائرة إسرائيلية وإصابة أخرى، بعد الغارة التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف في سوريا.

صورة الطائرة الاسرائيلية التي اسقطها الجيس السوري الباسل اليوم.

الظاهر أن صفحات الشبيحة استعجلت على كذبة نيسان 😂😂😂 pic.twitter.com/FEZDQDcgfe — فيصل القاسم (@kasimf) March 17, 2017

ونشر القاسم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، صورة لطائرة ورقية محترقة علق عليها ساخرا: "صورة الطائرة الاسرائيلية التي اسقطها الجيس السوري الباسل اليوم.. الظاهر أن صفحات الشبيحة استعجلت على كذبة نيسان."

وأضاف: "الإعلام السوري يقول إن الدفاعات الجوية السورية اسقطت طائرة إسرائيلية، وإسرائيل تنفي.. من تصدق؟ الإعلام السوري كما قال الراحل ممدوح عدوان يكذب حتى في درجات الحرارة، فكيف نصدق بياناته الحربية الكوميدية؟ جنعاط بن مازط الشلافيخ الثاني عشر."

ويذكر أن الجيش السوري أصدر بيانا الجمعة قال فيه: "4 طائرات للعدو الإسرائيلي أقدمت عند الساعة 2:40 فجر اليوم على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار."

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